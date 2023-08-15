الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتلة الحوار السودانية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الصراع

جريدة الدستور

طالبت كتلة الحوار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل بالضغط على الأطراف الدولية المغذية للصراع في السودان، والوصول لحل للتداعيات الإنسانية الضخمة التي يعاني منها أطفال ونساء وشيوخ الشعب السوداني.

وقالت كتلة الحوار في بيان: “4 أشهر وما زال العبث بمقدرات الشعب السوداني مستمرة من خلال حرب معروف أطرافها في الداخل والخارج والأفق ما زال ضيقا والحل ما زال غائبا، إن عدم الاستقرار في السودان يدفع ثمنه الشعب السوداني الذي قدم ما يقرب من 4 آلاف قتيل و4 ملايين لاجئ ويضغط على دول الجوار أمنيا واقتصاديا والتي تعاني بالأساس من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مما يوسع من بؤر عدم الاستقرار في العالم”.

وأكدت الكتلة ضرورة بذل جهود أكبر لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنية ودعم دول الجوار المستقبلة للنازحين.

طالبت كتلة الحوار، أطراف النزاع بالوقف الفوري لكافة أعمال الحرب والعودة لطاولة التفاوض وكذلك الدول المغذية للصراع التوقف الفوري عن كل أشكال دعم التمرد وإشعال الموقف.

كما طالبت كتلة الحوار من الحكومة المصرية تسهيل إجراءات دخول الإخوة السودانيين والالتزام باتفاق "الحقوق الأربعة" الموقع بين مصر والسودان وبذل جهودا أكبر لوقف الصراع المسلح ودفع الجامعة العربية للعب دورا مؤثرا في التفاوض وحماية ورعاية اللاجئين السودانيين وإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المصالح المصرية المباشرة المتعلقة ببعثات وزارة الري وحماية مقرات وملفات هذه البعثات في السودان.

طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل بالضغط على الأطراف الدولية المغذية للصراع والوصول إلى حل للتداعيات الإنسانية الضخمة والتي يعاني منها أطفال ونساء وشيوخ الشعب السوداني بشكل أكبر في ظل توقف أكثر من ٨٠٪؜ من المستشفيات وغياب شبه كامل للأمن عن العاصمة الخرطوم وفي دارفور وكردفان.

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