الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخرباوى" يكشف لـ "الشاهد" مظاهر تقديس الإخوان لحسن البنا

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، إن الإخوان قدسوا حسن البنا لدرجة أن عمر التلمساني قال عنه أنه "نور في السموات أنزله الله إلى الأرض ليخالط الناس ويغشى قلوبهم". 

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سعيد حوا وهو قيادي من قيادات الإخوان في سوريا، قال عن حسن البنا أنه "ليس مجرد نور عادي، وإنما هو نور مقدس، وأن حسن البنا بعدما قتل، فهو في أعلى عليين في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر". 

وأوضح أن الدكتور فريد عبدالخالق وأحمد منصور، زيفوا التاريخ لتقديس أنفسهم، وقاموا بتوجيه اتهامات للآخرين بالخروج عن الإسلام.

ثروت الخرباوى محمد الباز برنامج الشاهد عمر التلمساني سعيد حوا الإخوان

الأكثر قراءة

هل يستطيع «الذكاء الاصطناعى» سرقة كلمات المرور؟.. خبير تكنولوجيا يوضح طرق الأمان

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": لأول مرة أقول "محامٍ إخوانى" ضمن قتلة فرج فودة

بوتين: الغرب يثير أزمات لإجبار دول على الانصياع لاستعمار جديد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحافظات

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الباقورى أول من اتهم الإخوان باغتيال أحمد ماهر

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الشيخ الغزالى اتهم حسن الهضيبى بالماسونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية