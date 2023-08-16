"الخرباوى" يكشف لـ "الشاهد" مظاهر تقديس الإخوان لحسن البنا

قال الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، إن الإخوان قدسوا حسن البنا لدرجة أن عمر التلمساني قال عنه أنه "نور في السموات أنزله الله إلى الأرض ليخالط الناس ويغشى قلوبهم".

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن سعيد حوا وهو قيادي من قيادات الإخوان في سوريا، قال عن حسن البنا أنه "ليس مجرد نور عادي، وإنما هو نور مقدس، وأن حسن البنا بعدما قتل، فهو في أعلى عليين في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر".

وأوضح أن الدكتور فريد عبدالخالق وأحمد منصور، زيفوا التاريخ لتقديس أنفسهم، وقاموا بتوجيه اتهامات للآخرين بالخروج عن الإسلام.