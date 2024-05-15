كيف تعاملت أمريكا مع الحراك الطلابى داخل الجامعات؟.. عبدالمنعم سعيد يجيب

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ: "إن تعامل الإدارة الأمريكية مع الحراك الطلابي الأخير داخل الجامعات الأمريكية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة لم يختلف كثيرا عن تعاملهم معه في الماضي خلال حرب فيتنام، وذلك من خلال إثارة الجدل في المجتمع حول إشكالية احتلال الجامعات الأمريكية".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "النخبة السياسية الأمريكية سواء ديمقراطية أو جمهورية ترفض تماما أن تخرج تظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وتندد بأن الاحتلال الإسرائيلي استيطاني، خاصة أن أغلب المشاركين في هذه التظاهرات من أصول عربية".

وتابع: "مظاهرات الجامعات في أمريكا كان بها يهود أمريكيين اعتبروا أن الاحتلال الإسرائيلي به مشكلة أخلاقية ودينية، ولكن إسرائيل هي جزء من المنظومة الدفاعية الأمريكية عن المصالح الغربية في العالم، وليست مجرد تابعة للولايات المتحدة الأمريكية كما نقول دائما، وهذه هي العلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا".