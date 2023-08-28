أحمد موسى: احتجاجات فى نادى الزمالك اعتراضًا على تعيين عماد البنانى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نادي الزمالك شهد احتجاجات جماعية قبل قليل اعتراضًا على تعيين عماد البناني، رئيسًا لإدارة نادي الزمالك، وكشف أول رد من الأخير حول الاعتراض على تعيينه من قبل مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تواصل مع الدكتور عماد البناني، وحصل منه على بعض التصريحات الخاصة حول موقفه من رفض الجمعية العمومية لتوليه منصب المدير التنفيذي للزمالك.

تعليق "البناني" على الاحتجاجات ضده

وتابع، أن عماد البناني مستمر في مهمته لحين إجراء الانتخابات في الزمالك، حيث سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم 4 سبتمبر المقبل، وتسليم النادي لمجلس إدارة منتخب يوم 20 أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه ليس لديه مانع في أن يحتج شخص ضده.

وكشف أحمد موسى قبل قليل أن الاحتجاجات انتهت، وأن المحتجين الآن في جلسة مع عماد البناني.