رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

استقرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 – 2024 عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى سيتمبر المقبل وتحديدا يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لبدء مسابقة الدوري خلال اجتماع رابطة الأندية المقرر له 2 سبتمبر المقبل، حيث تم تحديد موعد مبدئي أحد يومي 19 أو 20 سبتمبر لانطلاق الدوري، وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع الرابطة.

وشهد الاجتماع التنسيقي الأول لرابطة الأندية في دورتها الجديدة، انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس، حيث أقيمت الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة وأعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية الدورى الممتاز إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري وشريف صالح وأحمد محمد هاشم، في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم، مرشحى مجلس إدارة اتحاد الكرة، لعضوية الرابطة.

فى الوقت نفسه، خاطب اتحاد الكرة، مسئولي الاتحاد الإفريقي مجددًا من أجل تحديد المواعيد النهائية الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بهدف إتاحة الفرصة أمام الأهلى ممثل مصر للاستعداد الجيد لتلك المباراة ووضعها فى جدول الموسم الجيد.

وأكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي أكثر من مرة لتحديد مواعيد مباراة السوبر وأيضا بطولة دوري السوبر الإفريقي البطولة الجديدة وإخطار رابطة الأندية، من أجل تحديد موعد انطلاق بطولة الدوري المصري ومواعيد الجوالات.