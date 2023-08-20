ميسى يسجل ويدخل التاريخ ويحقق أولى بطولاته مع إنتر ميامى

حقق الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إنجازًا جديدًا، وتوج بلقبه الأول مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد شهر واحد على الانتقال لصفوف الفريق.

وتغلب إنتر ميامي، بقيادة ميسي، على ناشفيل بركلات الترجيح 10- 9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق.

اللقب جعل بطل العالم أكثر لاعب تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم بـ44 لقبًا، وقاد ميسي فريقه إلى الفوز في جميع المباريات الستة التي خاضها بالبطولة حتى بلغ به المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل 1- 1، صباح اليوم الأحد، ليحتكم الفريق إلى ركلات الترجيح التي شهدت سباقًا ماراثونيًا بين الفريقين حسم بنتيجة 10- 9.

- أحداث المباراة

إنتر ميامي كان هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسي في الدقيقة 23 لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، رد ناشفيل بهدف سجله فافا بيكولت في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بالتعادل، وتحسم ركلات الترجيح لقب هذه النسخة من كأس الدوريات.

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من البطولة، حيث هز الشباك بهدف واحد على الأقل في كل من المباريات السبعة التي خاضها مع الفريق، وتصدر قائمة الهدافين في هذه النسخة ليصبح إنجازًا مزدوجًا في أول بطولة يخوضها مع إنتر ميامي.

وكان ميسي سجل الركلة الأولى لإنتر ميامي بعد انتهاء المباراة، بالتعادل ليمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة في بداية سباق ركلات الترجيح.

ونال ميسي المكافأة على مسيرته المميزة في هذه البطولة بفوزه بلقب أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة إلى جانب لقب الهداف، كما حرص زملاؤه على الاحتفال به في نهاية المباراة.