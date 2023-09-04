الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص لـ"الدستور".. طارق حامد يوقع على عقود انضمامه لـ ضمك لموسمين

طارق حامد
طارق حامد

وقع المحترف المصري طارق حامد، وسط ميدان اتحاد جدة السعودي، على عقود انتقاله لنادي ضمك، قبل قليل.

وأصبح حامد خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ الاتحاد، بعد تعاقد النادي السعودي، مع الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

txt

ضمك السعودى يقترب من ضم طارق حامد لمدة موسمين

txt

هل أقترب طارق حامد من العودة للدورى المصرى؟.. نجم الزمالك يوضح

وعلم “الدستور” من مصدر بنادي ضمك، بأن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق بشكل رسمي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المصدر أن التعاقد لمدة موسمين، وأنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال اليومين القادمين.

نادٍ سعودى ينسحب من مفاوضات طارق حامد 

ضمك كان أول المهتمين بضم طارق حامد منذ علمه برحيله عن الاتحاد، بعد استقطاب نجولو كانتي وفابينيو، إضافة أيضًا لوجود اهتمام من نادي الوحدة، قبل أن ينسحب ذلك الأخير من المفاوضات.

جدير بالذكر أن طارق حامد، قد انتقل إلى نادي الاتحاد، صيف العام الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم وحققه معه لقب دوري روشن بعد غياب، إضافة لبطولة كأس السوبر السعودي.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كذلك انتقال محتمل إلى بيراميدز

طارق حامد ضمك اتحاد جدة حامد الاتحاد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء المقبل وذروة الارتفاع الجمعة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

خاص لـ"الدستور".. طارق حامد يوقع على عقود انضمامه لـ ضمك لموسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب