خاص لـ"الدستور".. طارق حامد يوقع على عقود انضمامه لـ ضمك لموسمين

وقع المحترف المصري طارق حامد، وسط ميدان اتحاد جدة السعودي، على عقود انتقاله لنادي ضمك، قبل قليل.

وأصبح حامد خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ الاتحاد، بعد تعاقد النادي السعودي، مع الثنائي نجولو كانتي وفابينيو.

وعلم “الدستور” من مصدر بنادي ضمك، بأن اللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق بشكل رسمي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المصدر أن التعاقد لمدة موسمين، وأنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال اليومين القادمين.

نادٍ سعودى ينسحب من مفاوضات طارق حامد

ضمك كان أول المهتمين بضم طارق حامد منذ علمه برحيله عن الاتحاد، بعد استقطاب نجولو كانتي وفابينيو، إضافة أيضًا لوجود اهتمام من نادي الوحدة، قبل أن ينسحب ذلك الأخير من المفاوضات.

جدير بالذكر أن طارق حامد، قد انتقل إلى نادي الاتحاد، صيف العام الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم وحققه معه لقب دوري روشن بعد غياب، إضافة لبطولة كأس السوبر السعودي.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كذلك انتقال محتمل إلى بيراميدز