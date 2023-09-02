ضمك السعودى يقترب من ضم طارق حامد لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب طارق حامد نجمنا المصري ولاعب اتحاد جدة من الانتقال لصفوف نظيره ضمك السعودي.

وقالت صحيفة "الرياضية، إن إدارة ضمك اتفقت مع طارق حامد على الانتقال إلى صفوف الفريق لمدة موسمين، وبدأت بمخاطبة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقده.

ضمك كان أول المهتمين بضم طارق حامد منذ علمه برحيل عن الاتحاد، بعد استقطاب نجولو كانتي وفابينيو.

وضمك في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد مرور 4 جولات برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم.

وخرج اللاعب من حسابات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عقب التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.

وانتقل طارق حامد لاتحاد جدة في صيف العام الماضي 2022 لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده رسميا مع الزمالك.

ولعب طارق حامد 28 مباراة بقميص اتحاد جدة خلال الموسم المنصرم وحققه معه لقب دوري روشن بعد غياب.

وارتبط اسم طارق بالعودة مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.