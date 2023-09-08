ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، بفوز صعب على ضيفه الإكوادوري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونومنتال بـ بيونس آيرس، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسيطر منتخب الأرجنتين على أحداث المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أرسل رودريجو دي بول كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها مهاجم إنتر بمتابعة جيدة، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الإكوادور.

ميسي يسجل الهدف الأول لبلاده في مرمى الإكوادور

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول للأرجنتينيين في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة، نفذها ببراعة من فوق حائط الصد الإكوادوري، ليمنح بلاده نقاط الانتصار.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأرجنتين لـ 3 نقاط في صدارة التصفيات مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند صفر من النقاط في المركز العاشر والأخير.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في التصفيات لمنافسات كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 48 منتخبًا، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.

وفي نفس الجولة، فاز منتخب كولومبيا على فنزويلا بهدف دون مقابل، فيما تعادل منتخب باراجواي سلبًا مع نظيره بيرو.