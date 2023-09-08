الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، بفوز صعب على ضيفه الإكوادوري بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونومنتال بـ بيونس آيرس، ضمن منافسات الجولة الأولى.

 وسيطر منتخب الأرجنتين على أحداث المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أرسل رودريجو دي بول كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها مهاجم إنتر بمتابعة جيدة، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الإكوادور.

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وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول للأرجنتينيين في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة، نفذها ببراعة من فوق حائط الصد الإكوادوري، ليمنح بلاده نقاط الانتصار.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأرجنتين لـ 3 نقاط في صدارة التصفيات مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الإكوادور عند صفر من النقاط في المركز العاشر والأخير.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في التصفيات لمنافسات كأس العالم بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة لـ 48 منتخبًا، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.

وفي نفس الجولة، فاز منتخب كولومبيا على فنزويلا بهدف دون مقابل، فيما تعادل منتخب باراجواي سلبًا مع نظيره بيرو.

منتخب الارجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم التصفيات المؤهلة لكأس العالم الإكوادور ليونيل ميسى

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