الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زميل "صلاح" يزين قائمة أوروجواي لمواجهتي تشيلي والإكوادور بتصفيات كأس العالم

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، قائمة فريقه استعدادا لخوض غمار منافسات فترة التوقف الدولي المقبلة.

موعد مباراتي منتخب أوروجواي ضد تشيلي والإكوادور بتصفيات كأس العالم

ويلعب منتخب أوروجواي ضد تشيلي والإكوادور، يومي 9 و13 سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب أوروجواي، لمواجهتي تشيلي والإكوادور، بتصفيات كأس العالم “2026”، تواجد زميل محمد صلاح جناح المنتخب الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي داروين نونيز، بقائمة منتخب بلاده.

قائمة منتخب أوروجواي خلال أجندة سبتمبر الدولية

حراسة المرمى: سيرجيو روشيه (إنترناسيونال البرازيلي) - فرانكو (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - سانتياجو ميلي (جونيور الكولومبي).

خط الدفاع: سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون الإنجليزي) - برونو مينديز (كورينثيانز البرازيلي) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي) - خوسيه لويس رودريجيز (فاسكو دا جاما البرازيلي) - ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) - خواكين بيكيريز (بالميراس البرازيلي) - ماتياس فينيا (ساسولو الإيطالي) - لوكاس أولازا (كراسنودار الروسي).

خط الوسط: ناثان نانديز (كالياري الإيطالي) - فيليبي كاربايو (جريميو البرازيلي) - إيميليانو مارتينيز (ميتيلاند الدنماركي) - مانويل أوجارتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ماكسيميليانو أراوخو (تولوكا المكسيكي) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) - نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني).

الأجنحة والهجوم: أجوستين كانوبيو (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي) - فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي) - برايان رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) - فاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد) - كريستيان أوليفيرا (لوس أنجلس الأمريكي) - ماكسيميليانو جوميز (قادش) - داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي).

وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتيني بييلسا، تولي القيادة الفنية لمنتخب أوروجواي، في مايو الماضي.

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