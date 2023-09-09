هالاند: أحلم بالفوز بالكرة الذهبية.. وأتمنى الحصول على مهارة ميسى

تحدث النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ترشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، كما أشاد بمهارة وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، في المراوغة.

وتواجد هالاند ضمن قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 الجاري، والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. لمطالعة القائمة كاملة من هنا.

هالاند يتحدث عن فرص فوزه بالكرة الذهبية

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حوارها مع هالاند، قائلًا: "أنا أؤمن بنفسي، وأعتقد أن لديّ فرصة ضئيلة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، ففي النهاية هي حلم كل لاعب التتويج بها".

وتابع: "في الوقت الحالي، أركز على نفسي فقط، وأسعى لأن أكون أفضل كل يوم، وأستمر في الاستمتاع بما أفعله".

وبسؤاله عما يريد تطويره، قال هالاند: "أتمنى أن أمتلك مهارة ليونيل ميسي في المراوغة".

وأضاف: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو؟ إنهما رائعان ومميزان للغاية، لقد قاما بأشياء مجنونة في كرة القدم، وما زالا يفعلان ذلك رغم تقدمهما في العمر".

وواصل: "أشعر بالفخر، لأننى تمكنت من مشاهدة بطلين استثنائيين مثلهما".

وعن تألق كيليان مبابي وفيكتور أوسيمين، أجاب هالاند: "نعم، إنهما رائعان، أرى تألقهما في المباريات".

وأكمل: "أمتلك شغفًا كبيرًا لكرة القدم، لذلك أشاهد الكثير من المباريات، فهي ما أحببته دائمًا".

واختتم هالاند حواره، قائلًا: "يمكنك القول إن كرة القدم تأخذ كل وقتي، سواء على المستوى المهني أو فى حياتي، أتمنى أن أكون أفضل نسخة من نفسي".

ماذا قدم هالاند مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي؟

وكان هالاند قد تألق رفقة مانشستر سيتي في الموسم الماضي 2022/ 2023، وحصد الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

بينما نجح ليونيل ميسي في تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، مع منتخب بلاده الأرجنتين.