نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

حقق منتخب البرازيل فوزًا ساحقًا على نظيره بوليفيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، في مستهل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل يسحق بوليفيا بخماسية

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من قِبل لاعبي منتخب البرازيل، حيث افتتح رودريجو التسجيل في الدقيقة 24، وأضاف رافينيا دياز الهدف الثاني في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وعاد رودريجو لتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من برونو جيمارايش، لاعب نيوكاسل، ليجعل النتيجة 3-0 لصالح منتخب البرازيل.

وفي الدقيقة 61، سجل نيمار الهدف الرابع لمنتخب البرازيل، قبل أن يُقلص فيكتور أبريجو، لاعب بوليفيا، النتيجة ويُحرز هدفًا وحيدًا لمنتخب بلاده في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء، عاد نيمار مجددًا لتسجيل هدفه الثاني والخامس لمنتخب بلاده، ليُعلن تقدم البرازيل بخماسية مقابل هدف.

نيمار يتفوق على بيليه كهدّاف منتخب البرازيل التاريخي

وبعد تسجيله هدفين، نجح نيمار في تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه.

وأصبح نيمار، صاحب الـ31 عامًا، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، برصيد 79 هدفًا، متفوقًا على بيليه صاحب الوصافة برصيد 77 هدفًا.

وكُتب على حساب الراحل بيليه في منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-:"تهنئة إلى نيمار لتجاوز أهداف الملك مع البرازيل. بالتأكيد بيليه سعيد بك!".

من جهته؛ قال رودريجو في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"أهنئ نيمار على إنجازه التاريخي، إنه يوم استثنائي حقًا".

وتابع: "نيمار بمثابة قدوة لي، ومساعدته على أن يكون الهدّاف التاريخي للبرازيل ستظل في ذاكرتي للأبد".

موعد مباراة منتخب البرازيل المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب بيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب البرازيل ضد بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الأربعاء المقبل.

يذكر ان منتخب أوروجواي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره تشيلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت أيضًا، في مستهل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.