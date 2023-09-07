الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار يُثير القلق بعد إصابته في تدريبات منتخب البرازيل

نيمار
نيمار

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، ذُعرًا كبيرًا بعد إصابته في تدريبات منتخب بلاده البرازيل.

إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل قبل مواجهة بوليفيا وبيرو

وتعرّض نيمار للإصابة في تدريبات منتخب البرازيل، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهر خلاله نيمار وهو يتعرّض للإصابة بعد تدخل من زميله ريتشارلسون، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب، أمس الأربعاء.

وتدخل ريتشارلسون على قدم نيمار من الخلف، ولكن الأخير أنقذ نفسه، ورفع قدمه من على الأرض، قبل أن تضربها قدم زميله.

الأمر الذي أثار غضب نيمار تجاه زميله ريتشارلسون، وحاول توجيه بعض اللكمات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بشكل عادي.

كما تعرّض نيمار للإصابة في يده اليمنى، بعدما سقط على ذراعه أثناء عمليات الإحماء.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيمار بعد إصابته

من جانبها، أفادت شبكة "جلوبو" البرازيلية، أن نيمار شعر بآلام، واضطر لمغادرة تدريبات منتخب البرازيل، من أجل تلقي العلاج الطبي.

وأضافت الشبكة البرازيلية، أنه بعد خلع نيمار للضمادة، تبيّن وجود جرح في منطقة المعصم، وتلقى العلاج على الفور، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات.

 

txt

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

txt

موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

 

موعد منتخب البرازيل المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهتين قويتين أمام بوليفيا وبيرو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل بنظيره منتخب بوليفيا، يوم السبت المقبل، قبل أن يلتقي بمنتخب بيرو، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نيمار منتخب البرازيل البرازيل إصابة نيمار بوليفيا بيرو تصفيات أمريكا الجنوبية

الأكثر قراءة

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال