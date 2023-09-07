نيمار يُثير القلق بعد إصابته في تدريبات منتخب البرازيل

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، ذُعرًا كبيرًا بعد إصابته في تدريبات منتخب بلاده البرازيل.

إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل قبل مواجهة بوليفيا وبيرو

وتعرّض نيمار للإصابة في تدريبات منتخب البرازيل، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهر خلاله نيمار وهو يتعرّض للإصابة بعد تدخل من زميله ريتشارلسون، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب، أمس الأربعاء.

وتدخل ريتشارلسون على قدم نيمار من الخلف، ولكن الأخير أنقذ نفسه، ورفع قدمه من على الأرض، قبل أن تضربها قدم زميله.

الأمر الذي أثار غضب نيمار تجاه زميله ريتشارلسون، وحاول توجيه بعض اللكمات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بشكل عادي.

كما تعرّض نيمار للإصابة في يده اليمنى، بعدما سقط على ذراعه أثناء عمليات الإحماء.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيمار بعد إصابته

من جانبها، أفادت شبكة "جلوبو" البرازيلية، أن نيمار شعر بآلام، واضطر لمغادرة تدريبات منتخب البرازيل، من أجل تلقي العلاج الطبي.

وأضافت الشبكة البرازيلية، أنه بعد خلع نيمار للضمادة، تبيّن وجود جرح في منطقة المعصم، وتلقى العلاج على الفور، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات.

موعد منتخب البرازيل المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهتين قويتين أمام بوليفيا وبيرو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل بنظيره منتخب بوليفيا، يوم السبت المقبل، قبل أن يلتقي بمنتخب بيرو، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.