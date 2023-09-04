لويس إنريكى وإدارة باريس سان جيرمان يردان على تصريحات نيمار

حرص نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي، وكذلك المدرب الإسباني لويس إنريكي، على الرد على تصريحات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي حاليًا، بشأن الفترة التي قضاها مع النادي الفرنسي.

وأدلى نيمار بتصريحات هجومية ومُسيئة ضد نادي باريس سان جيرمان، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا أن تجربته كانت بمثابة "الجحيم".

نيمار يُهاجم إدارة باريس سان جيرمان

وقال نيمار في حواره مع صحيفة "O Globo" البرازيلية: "أنا وليونيل ميسي مررنا بتجربة قاسية، كانت مثل الجحيم في باريس سان جيرمان، وميسي لم يكن يستحق الرحيل بهذه الطريقة".

وتابع: "كانوا يغضبون منا دائمًا بلا سبب، رغم أننا بذلنا قصارى جهدنا مع الفريق".

لويس إنريكي وإدارة باريس سان جيرمان يردان على تصريحات نيمار

من جانبها، نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات المدرب لويس إنريكي، ردًا على حديث نيمار، قائلًا: "إنه يتحدث عن تجارب شخصية ليس أكثر، لذلك لا أريد الخوض في هذا الأمر".

وأضاف: "أستطيع أن أخبركم عن تجربتي الشخصية في باريس سان جيرمان، إنني أشعر بالسعادة".

وتابع: "باريس سان جيرمان يُعد ناديًا فريدًا من نوعه، والإدارة تثق في قدراتي بنسبة 100%، لذلك تعاقدت معي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

كما أبرزت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، رد إدارة نادي باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار، قائلة: "لا تعليق على هذه التصريحات، خاصة أن اللاعبين أرادوا البقاء مع النادي، هذا غريب!".

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره نيس، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الدوري الفرنسي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، متفوقًا على مارسيليا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف موناكو المتصدر برصيد 10 نقاط.