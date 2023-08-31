الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف نيمار من الظهور الأول مع الهلال أمام اتحاد جدة بالدورى السعودى

نيمار
نيمار

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية موقف النجم البرازيلي نيمار  دا سيلفا، مهاجم الهلال، من المشاركة مع الفريق أمام اتحاد جدة في دوري روشن.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف نيمار من المشاركة في مباراة الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، سيحسم موقفه النهائي بشأن ضم نيمار إلى قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ينتظر معرفة آخر تطورات الحالة الصحية لنيمار، والتأكد من جاهزيته، رغم تعافيه من إصابته الأخيرة التي لحقت به. 

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن نيمار تعافى من إصابته في عضلة الفخذ، والتي كانت سببًا في غيابه عن المشاركة في أي مباراة رسمية مع الهلال منذ انضمامه إلى صفوف الفريق حتى الآن.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى انضمام نيمار للتدريبات الجماعية مع زملائه في الهلال، منذ مطلع الأسبوع الجاري، أملًا في الظهور بقميص فريقه الجديد لأول مرة.

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موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد جدة على استاد "الأمير عبدالله الفيصل" في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق الهلال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، خلف كل من اتحاد جدة والأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 12 نقطة على التوالي، وذلك بعد خوض أربع جولات في المسابقة.

نيمار الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة نيمار دا سيلفا

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