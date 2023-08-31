الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يحسم موقفه من الانضمام إلى اتحاد جدة.. والقرار النهائى خلال ساعات

محمد صلاح
محمد صلاح

لا يزال مسلسل غموض مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مستمرًا قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية، قد ربطت اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الحالي، في ظل الاهتمام القوي من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

محمد صلاح يحسم موقفه من الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن محمد صلاح رمى الكرة في ملعب إدارة نادي ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب، من أجل حسم مصيره بالرحيل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

ولفتت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أن محمد صلاح لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من إدارة ليفربول ومدربه يورجن كلوب.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يُريد المماطلة في المفاوضات مع إدارة اتحاد جدة، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وذلك من أجل الحصول على أكبر عرض مالي مُقدم من النادي السعودي، وذلك بعد التأكد من موقف محمد صلاح.

تقرير صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصير محمد صلاح

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد سبق وأعلن عن رفضه هذه الصفقة، مُتمسكًا بخدمات محمد صلاح في الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لنجمنا المصري محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها يوم 20 سبتمبر المقبل، بينما ينتهي الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم 31 أغسطس الجاري.

 

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اتحاد جدة يقدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع محمد صلاح

 

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدورى الإنجليزى

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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