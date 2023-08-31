منتخب مصر لكرة السلة يواجه الأردن فى مرحلة تحديد المراكز ببطولة العالم

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة السلة مشواره في المرحلة الثانية من بطولة العالم المقامة في الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، والخاصة باللعب على المراكز من 17 إلى 32، بمواجهة منتخب الأردن في الثالثة والنصف عصر اليوم، بصالة مول أوف آسيا أرينا في الفلبين.

منتخب مصر احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالدور الأول بعدما خسر مباراتين أمام ليتوانيا 67– 93 والجبل الأسود 74- 89 وحقق فوزًا واحدًا على المكسيك بنتيجة 100 -72، ويلعب منتخب مصر مباراتين في مرحلة تحديد المراكز أمام الأردن ونيوزيلندا لتحديد مركزه النهائي في كأس العالم.

الهدف الأهم بالنسبة لمنتخب مصر هو حجز بطاقة التأهل لدورة باريس الأوليمبية عام 2024، حيث يتنافس مع أربعة منتحبات إفريقية لتحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ32، وهى جنوب السودان وكوت ديفوار والرأس الأخضر وأنجولا، ويملك منتخب مصر ثلاث فرص للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024، تتمثل الأولى في تحقيق أفضل مركز بين المنتخبات الإفريقية في البطولة للتأهل مباشرة إلى الدورة الأوليمبية، وهو ما لن يتحقق إلا بالفوز على الأردن ونيوزيلاندا وانتظار تعثر المنتخبات الأخرى.

وتتمثل الفرصة الثانية في تحقيق ثاني أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا المشاركة في كأس العالم أمام الفرصة الثالثة: هي أن يكون منتخب مصر ضمن أفضل 16 منتخبًا في كأس العالم لم تتأهل إلى الدورة الأوليمبية أو البطولات التأهيلية لها.

الكندي روي رانا، المدير الفني لمنتخب مصر، اختار 12 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهم: عمرو الجندي وآدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك وخالد عبدالناصر ويوسف شوشة وعاصم مرعي وعمر طارق وعمر هشام وعمرو زهران وكريم حاتم.