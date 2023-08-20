مدرب الهلال يعلن إصابة نيمار وغيابه لمدة شهر

زفّ خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أخبارًا غير سعيدة لجماهير الفريق عن الوافد الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقدم الهلال نجمه البرازيلي أمس قبل لقاء الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي والذي انتهى بهدف لكل فريق.

وقال خيسوس في تصريحات بعد اللقاء عن نيمار: "نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، لم تتحدد مدة غيابه حتى الآن لكن قد يكون متواجدًا في نصف سبتمبر المقبل".

وعن صفقة نيمار قال خيسوس: "نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير، تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكون المهارة الفردية وهي مهمة جدًا".

وتعاقد الهلال منذ أيام مع صاحب الـ32 عامًا بعقد لمدة عامين في صفقة قدرت بـ90 مليون يورو من باريس سان جيرمان الفرنسي.