روما الإيطالى يُعلن التعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

روما الإيطالي يعلن تعاقده مع لوكاكو على سبيل الإعارة من تشيلسي

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأفاد النادي في بيانه، بأن لوكاكو انضم إلى صفوف روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، أي حتى 30 يونيو 2024.

وكان لوكاكو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في الحصول على خدماته، ولكن إدارة النادي الإيطالي فشلت في التوصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي، لينجح فريق روما في حسم الصفقة لصالحه.

يذكر أن لوكاكو كان لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد.

ولعب لوكاكو الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، وشارك في 37 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وإجمالًا، شارك روميلو لوكاكو في 589 مباراة خلال مسيرته الكروية، سجل خلالهم 280 هدفًا، وقدم 93 تمريرة حاسمة.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، حيث حقق انتصارًا وحيدًا، ومثله تعادل وكذلك هزيمة واحدة.