تقارير: وفد نادى روما يطير إلى لندن للتفاوض على ضم لوكاكو

أفادت تقارير صحفية أن وفد من مسئولي نادي روما سيسافر إلى إنجلترا من أجل التفاوض على ضم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ولعب لوكاكو الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، وشارك في 37 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن رايان فريدكين، نائب رئيس نادي رومان، وتياجو بينتو، المدير الرياضي للنادي سيسافران إلى العاصمة الانجليزية لندن من أجل التفاوض مع إدارة البلوز على ضم لوكاكو لصفوف الفريق.



وانتقل لوكاكو لصفوف نادي تشيلسي قادمًا من نادي إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.



وأفادت سكاي أن الثنائي المذكور سيشاهدان مباراة تشيلسي اليوم ضد لوتون تاون في الجولة الثالثة بالدوري الانجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وأضافت أن لوكاكو مازال لم يحسم موقفه بشأن رحيله بعد، وطلب التفكير في الأمر.



وأكدت سكاي أن نادي روما يرغب في استعارة لوكاكو خلال الموسم الجاري، مشيرة إلى أن تشيلسي لا يمانع في إتمام الصفقة.

وبدأ لوكاكو مسيرته في شباب نادي أندرلخت البلجيكي وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2009، وانتقل لنادي تشيلسي بعد عامين فقط ثم خرج معارًا لوست بروميتش بين صيف 2012 وصيف 2013 ثم أعير لإيفرتون لمدة موسم آخر وبعدها انتقل لإيفرتون بشكل دائم وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانضمام لمانشستر يونايتد في صيف 2017 وبعد موسمين فقط انتقل لنادي إنتر الإيطالي وقضى موسمين معهم قبل أن ينضم لتشيلسي في صيف 2021 وأعير لإنتر في صيف 2022 قبل العودة لتشيلسي قبل بداية الموسم الجاري.