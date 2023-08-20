ماوريسيو بوكيتينو يكشف مصير روميلو لوكاكو مع تشيلسي

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مصير لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو، جناح الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل لوكاكو عن صفوف تشيلسي في الصيف الحالي، في ظل وجود اهتمام من قِبل نادي يوفنتوس الإيطالي بضمه.

في حين قرر نادي إنتر ميلان الانسحاب من صفقة الاهتمام بضم لوكاكو، بعدما علم باتفاق النجم البلجيكي مع غريمه يوفنتوس.

بوكيتينو يتحدث عن مصير روميلو لوكاكو مع تشيلسي

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، تصريحات بوكيتينو، قائلًا: "مصير روميلو لوكاكو كان واضحًا مع النادي قبل وصولي إلى تشيلسي".

وأضاف: "بالنسبة لنا، لا يوجد شيء نفعله الآن، خاصة أن الحل ليس من جانب واحد فقط".

وأوضح: "نحاول إيجاد أفضل حل، ولكن يجب مراعاة الظروف الأخرى في الوقت ذاته".

واختتم بوكيتينو تصريحاته، قائلًا: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

يذكر أن لوكاكو كان لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان فريق تشيلسي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره ليفربول بنتيجة 1-1، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.