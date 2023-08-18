الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار يصل الرياض لتقديمه لجماهير الهلال السعودى

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيصل اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل الانضمام لصفوف الهلال، بداية من الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال ستقوم بتقديم النجم البرازيلي لجماهير الفريق، على ملعب الملك فهد الدولي، قبل انطلاق مواجهة «الزعيم» أمام الفيحاء، يوم غدٍ السبت، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن نيمار سيرافقه خلال تواجده في الرياض عدد من أفراد أسرته بعد أن وقّع اللاعب مؤخرًا للهلال.

وأضافت «الرياضية» أن جماهير الهلال تترقب الظهور الأول للنجم البرازيلي خلال مباراة الفريق أمام الرائد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.

وبات في حكم المؤكد خروج نيمار من حسابات البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، في لقاء الفيحاء.

وكان الهلال السعودي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعاقده مع نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين حتى عام 2025.

نيمار دا سيلفا نيمار الهلال الهلال السعودي الرائد الفيحاء

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