باريس سان جيرمان يهزم ليون برباعية فى الدورى الفرنسى

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا كاسحًا على نظيره أولمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس في الدقيقة الرابعة عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 38 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لباريس، قبل أن يعود مبابي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 سجل كورنتين توليسو هدف ليون الوحيد من ضربة جزاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

وكان باريس سان جيرمان المبادر بالهجوم منذ الدقيقة الأولى، محاولا استغلال فرصة التراجع الدفاعي الكبير لفريق ليون الذي كان يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وفي الدقيقة الرابعة، احتسب الحكم ضربة جزاء لباريس سان جيرمان، ترجمها نجمه كيليان مبابي بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الأول لفريقه.

وواصل باريس ضغطه وسط استسلام كبير من جانب ليون الذي لم يبادر بالهجوم على مرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس، لكن التقدم الكبير من جانب عناصر الفريق الضيف ترك بعض المساحات في خط الدفاع.

وفي الدقيقة 20، نجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أشرف حكيمي، الذي دخل منطقة الجزاء، وتابع كرة تصدى لها الحارس من هجمة خطيرة لمبابي، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وأصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة للفريق الباريسي، حينما نجح في إضافة الهدف الثالث عن طريق ماركو أسينسيو، الذي تلقى تمريرة من وسط الملعب من زميله مانويل أوجارتي، لينفرد بمرمى ليون ويضع الكرة في شباك حارسه أنتوني لوبيز في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل مبابي هدفه الثاني والرابع لباريس بتمريرة من أسينسيو، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متفوقا بنتيجة كبيرة 4 /صفر.

وفي الشوط الثاني، لعب باريس بهدوء أكثر ولم يشن العديد من الهجمات على مرمى ليون، والذي حاول لاعبوه تعويض النتيجة الثقيلة في شباكهم في الشوط الأول.

وكان تركيز ليون منصبا على عدم تلقي أهداف أخرى ومحاولة مباغتة باريس وحارسه دوناروما، وتسجيل ولو هدف يتيم في شباك الفريق الضيف.

وأثمرت محاولات ليون عن حصوله على ضربة جزاء نفذها كورنتين توليسو بنجاح في شباك دوناروما في الدقيقة 74، ليسجل الهدف الوحيد لفريق ليون.

ونجح باريس، رغم اهتزاز شباكه، في المحافظة على النتيجة وتبادل لاعبوه الكرات فيما بينهم حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه.