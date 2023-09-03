الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول فى شباك أستون فيلا

محمد صلاح - داروين
محمد صلاح - داروين نونيز

سجل المحترف المصري محمد صلاح الهدف الثالث لـ ليفربول في المباراة التي تجمعه بضيفه أستون فيلا، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

واستطاع صلاح تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 من متابعة لرأسية زميله داروين نونيز.

وسجل المجري دومينيك سوبوسلاي، هدف التقدم لـ"الريدز" في الدقيقة الثالثة، قبل أن يمنح ماتي كاش، مدافع أستون فيلا، الهدف الثاني لـ"الريدز" في الدقيقة 22 بالخطأ في مرماه.

وجاءت المباراة قوية في أغلب فتراتها، مع أفضلية للريدز الذي هدد مرمى الضيوف بالعديد من الفرص.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

بداية الشوط الأول، كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، إلى أن حلت الدقيقة الثالثة، عندما أرسل أرنولد كرة عرضية من ركلة ركنية، مرت من الجميع إلى خارج منطقة الجزاء، ليسدد سوبوسلاي، كرة قوية من لمسة واحدة، لتسكن شباك أستون فيلا.

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى أوناي إيمري، تبديلا اضطراريًا بنزول ليون بايلي، بدلًا من المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، الذي غادر الملعب مصابًا.

الدقيقة الثانية والعشرين، حملت الهدف الثاني لليفربول بالنيران الصديقة، عندما مرر محمد صلاح، كرة عرضية إلى زميله نونيز، الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، ومن بعدها بمدافع أستون فيلا، ماتي كاش، لتسكن الكرة الشباك.

الدقيقة السابعة والعشرين.. حصل بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا على بطاقة صفراء بعد تدخل على لويز دياز.

الدقيقة الثامنة والعشرين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ليفربول من ركلة حرة عن طريق أرنولد على رأس ماتيب الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة الخامسة والثلاثين.. تمريرة عرضية أرضية من أرنولد من يمين منطقة الجزاء إلى نونيز الذي سدد كرة قوية ارتطمت بمدافعي أستون فيلا.

الدقيقة السابعة والثلاثين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أستون فيلا عن طريق لوكاس دين سددها واتكينز بجانب القائم الأيمن.

الدقيقة التاسعة والثلاثين.. تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى نونيز الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

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