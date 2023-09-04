الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرس مورجان يتدخل في أزمة سانشو مع تين هاج

بيرس مورجان وجادون
بيرس مورجان وجادون سانشو

تدخل الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، في أزمة النجم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.

تفاصيل أزمة سانشو مع مدربه إريك تين هاج

وبدأت الأزمة عندما قرر إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاد سانشو من قائمة الفريق التي ستسافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب "الإمارات"، أمس الأحد، والتي انتهت بهزيمة المان يونايتد بنتيجة 1-3.

بالإضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند توجيه السؤال، أجاب إريك تين هاج أنه تم استبعاد سانشو؛ بسبب أدائه الضعيف في التدريبات، وعدم وصوله إلى للمستوى المطلوب ليكون جزءًا من مباراة أرسنال.

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الأمر الذي جعل سانشو يخرج عن صمته، ويُصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"- للرد على تصريحات مدربه، قائلًا: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأوه. لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".

 بيرس مورجان يعرض على سانشو استضافته في برنامجه

وعلى الفور، قرر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان، استغلال الأمر من خلال إعادة نشر بيان سانشو على منصة "إكس"، وعرض عليه استضافته في برنامجه، قائلا: "مرحبًا جادون، تعال لبرنامجي وسأخلصك من كابوس تين هاج".

وهو الأمر الذي تكرر سابقًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما قبل دعوة الإعلامي بيرس مورجان، واستضافه في مقابلة شهيرة شن فيها "الدون" هجومًا حادًا ضد إدارة مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاج.

وانتهت المقابلة، برحيل رونالدو وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد، لينضم إلى صفوف النصر السعودي في يناير 2023 الماضي.

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