الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يحمى هالاند من ريال مدريد بمضاعفة راتبه

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

تنوي إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقديم عرض للنرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق، لتمديد عقده مع النادي.
ويلعب هالاند ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، ويتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن بتسجيله 6 أهداف في 6 مباريات، كما حطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، والذي كان مسجلًا باسم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول.

مانشستر سيتي ينوى مضاعفة راتب هالاند

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي تستعد لتقديم عرض خرافي لهالاند من أجل تمديد عقده مع النادي.

وشارك هالاند في 6 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا لزملائه في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الستيسنز ترغب في حماية هالاند من إمكانية رحيله مستقبلًا لريال مدريد أو للدوري السعودي، مؤكدة أن النادي سيعرض على هالاند التمديد لـ4 مواسم مقبلة، ورفع راتبه لـ600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وحقق هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بتسجيله 36 هدفًا، كما توج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا بـ12 هدفًا، وتوج مع فريقه بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويتقاضى هالاند حاليًا 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كأكثر لاعبي الفريق راتبًا متساويًا مع كيفن دي بروين، قائد الفريق.

وفاز هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم المنقضي متفوقًا على زميله البلجيكي كيفن دي بروين، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وبدأ هالاند مسيرته ضمن صفوف شباب نادي براين النرويجي، وانتقل للفريق الأول في سبتمبر 2015، ثم رحل إلى نادي مولده النرويجي في شتاء 2017 وقضى موسمين مع الفريق قبل الانضمام لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، ثم رحل لبروسيا دورتموند في شتاء 2020.

وشارك هالاند في 89 مباراة بقميص بروسيا دورتموند، وسجل 86 هدفًا وصنع 23 لزملائه، من أصل 242 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 193 هدفًا وصنع 46 لزملائه.

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