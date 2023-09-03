قبل التوقف الدولي.. الأفضل في انطلاقة الدوريات الخمسة الكبرى

تتوقف بعد مباريات اليوم المنافسات في الدوريات الخمسة الكبرى منها 3 دوريات مضى منها 4 أسابيع، وهي الإنجليزي الممتاز، والإسباني، والفرنسي، ودوريان انقضى منهما 3 أسابيع فقط، وهي الإيطالي، والألماني، وبالرغم من قلة الأسابيع إلا أن هذا لم يمنع تألق لاعبون بشدة مع أنديتهم، ونجحوا في خطف الأنظار مبكرا لكن السؤال : من اللاعب الذى كان أكثر تأثيرا في هذه الدوريات مع ناديه؟

الدوري الإنجليزي

لا زال النرويجي آرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي يبهر العالم أجمع بمعدله التهديفي المبهر للموسم الثاني على التوالي، وتمكن في الموسم الحالي من تسجيل 6 أهداف، وصنع هدفا في 4 مباريات فقط.

لمعان هالاند الشديد لم يمنع زميله في الفريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز من التوهج هو الآخر، وصناعة الفارق حيث استطاع في 4 لقاءات أن يحرز هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

لم يقتصر التألق في الدوري الإنجليزي على لاعبي مانشستر سيتي فقط إذ يوجد في نادي توتنهام هوتسبير الكوري الجنوبي هيونج مين سون الذي نجح في تسجيل 3 أهداف في 4 مشاركات.

وفي نادي ليفربول يواصل محمد صلاح تهديفه، وصناعته للأهداف إذ تمكن من تسجيل هدفين، وصنع مثلهما في 4 مباريات.

الدوري الإسباني

النجم الذي تمكن من خطف الأنظار هو الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد حيث بالرغم من أنه ليس مهاجما صريحا إلى إلا أنه استطاع أن يحرز 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 4 لقاءات.

الدوري الألماني

الكل انتظر رؤية الإنجليزي هاري كين مع ناديه الجديد بايرن ميونيخ، ولم يخيب كين الآمال وكان عند حسن الظن إذ في 3 مباريات تمكن من تسجيل 3 أهداف، وصنع هدفا.

الدوري الفرنسي

يقدم مصطفى محمد مهاجم نادي نانت بداية مذهلة باحرازه 4 أهداف في 4 مشاركات.

بالأرقام هالاند هو الأكثر تأثيرا في الدوريات الخمسة الكبرى بمساهمته في 7 أهداف يليه بيلينجهام الذي ساهم 6 أهداف أما ألفاريز، وصلاح، وكين، ومصطفى، فكل منهم ساهم في 4 أهداف، وفي الأخير يأتي سون بمساهمته في 3 أهداف.