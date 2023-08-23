الأندية الصاعدة إلى الدوريات الخمسة الكبرى بلا انتصار في الأسبوع الافتتاحي

في الوقت الذي لعبت فيه مباريات الأسبوع الثاني في 3 دوريات، وهي الإنجليزي الممتاز، والإسباني، والفرنسي لم يلعب سوى لقاءات الأسبوع الأول فقط من الدوريين الإيطالي، والألماني.

والملاحظة الغريبة جدا، والتي تستحق التوقف عندها أن كل الأندية الصاعدة إلى الدوريات الخمسة الكبرى عجزت عن تحقيق انتصار واحد في الأسبوع الإفتتاحي، واكتفت بتعادلين فقط.

الدوري الإنجليزي

شيفيلد يوناتيد

انهزم على يد نادي كريستال بالاس بنتيجة هدف نظيف على ملعبه برامول لين.

ارتقى إلى البريميرليج بعد أن حل وصيفا في بطولة دوري البطولة الإنجليزية ( الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ) برصيد 91 نقطة جمعها من 28 انتصارا، و7 تعادلات، و11 هزيمة.

لوتون تاون

خسر أمام نادي برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة عريضة 1 – 4 خارج ملعبه فالمر.

تأهل إلى البريميرليج بعد أن احتل المركز الثالث في دوري البطولة الإنجلزية بـ80 نقطة حصدها من 21 انتصارا، و17 تعادلا، و8 هزائم.

في التصفيات التأهيلية – نصف النهائي أقصى نادي سندرلاند إذ انهزم على يديه بنتيجة 1 – 2 في مباراة الذهاب، وفاز عليه بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الإياب.

في التصفيات التأهيلية – النهائي تفوق على نادي كوفنتري سيتي بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

بيرنلي

تلقى الهزيمة على يد نادي مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف دون مقابل على ملعبه تيرف مور.

صعد إلى البريميرليج بعد أن تصدر دوري البطولة الإنجليزي بجمعه 101 نقطة إذ فاز في 29 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، ولم ينهزم سوى في 3 مباريات.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس

تعرض لخسارة أمام نادي قادش بنتيجة هدف نظيف خارج ملعبه رامون دي كارانزا.

ارتقى إلى الليجا بعد أن تواجد في الترتيب الرابع في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية بحصده 71 نقطة حيث تغلب في 19 لقاء، وتعادل في 14 لقاء، وخسر 9 لقاءات.

في تصفيات الصعود – نصف النهائي أطاح بنادي إيبار حيث تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة.

في تصفيات الصعود – النهائي تفوق على نادي ليفانتي حيث تعادل معه سلبيا في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء العودة.

لاس بالماس

تعادل مع نادي ريال مايوركا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله على ملعبه دي جران كاناريا.

تواجد في الليجا باحتلاله المركز الثاني في الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 72 نقطة جمعها من الانتصار في 18 مباراة، والتعادل في 18 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات.

غرناطة

تذوق طعم الهزيمة على يد نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 – 3 خارج ملعبه سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ارتقى إلى الليجا بعد أن احتل مقدمة الدوري الإسباني الدرجة الثانية بـ75 نقطة حصدها من الفوز في 22 لقاء، والتعادل في 9 لقاءات، والخسارة في 11 لقاء.

الدوري الإيطالي

كالياري

تعادل تعادلا سلبيا مع نادي تورينو خارج ملعبه أولمبيكو دي تورينو.

صعد إلى الكالتشيو بعد أن حل في المرتبة الخامسة في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة B ( الدوري الإيطالي الدرجة الثانية ) برصيد 60 نقطة جمعها من 15 انتصارا، و15 تعادلا، و8 هزائم.

في تصفيات الصعود – الدور التمهيدي أقصى نادي فينيزيا بالفوز عليه بنتيجة 2 – 1.

في تصفيات الصعود – نصف النهائي أطاح بنادي بارما إذ فاز عليه بنتيجة 3 – 2 في مباراة الذهاب، وتعادل معه دون أهداف في مباراة الإياب.

في تصفيات الصعود – النهائي تفوق على نادي باري إذ تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الذهاب، وفاز عليه بنتيجة هدف دون رد في مباراة الإياب.

فروسينوني

تعرض للخسارة أمام نادي نابولي حامل اللقب بنتيجة 1 – 3 على ملعبه استاد بينيتو ستيربي.

تأهل إلى الكالتشيو بعد أن اعتلى صدارة الدوري الإيطالي الدرجة B بـ80 نقطة حصدها من 24 انتصارا، و8 تعادلات، و6 هزائم.

جنوى

انهزم بنتيجة كبيرة 1 – 4 على يد نادي فيورنتينا على ملعبه لويجي فيراريس ( ماراتسي ).

تواجد في الكالتشيو بحلوله وصيفا في الدوري الإيطالي الدرجة B بجمعه 73 نقطة إذ فاز في 21 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، وانهزم في 6 مباريات.

الدوري الألماني

دارمشتات 98

خسر أمام نادي آينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدف دون مقابل خارج ملعبه دوتش بانك بارك.

ارتقى إلى البوندسليجا باحتلاله المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني الدرجة الثانية بحصده 67 نقطة حيث تغلب في 20 لقاء، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 7 لقاءات.

هايدنهايم

تلقى الهزيمة على يد نادي فولفسبورج بنتيجة هدفين نظيفين خارج ملعبه فوكسفاجن.

تأهل إلى البوندسليجا بتصدره للدوري الألماني الدرجة الثانية بعد أن جمع 67 نقطة من الانتصار في 19 مباراة، والتعادل في 10 مباريات، والهزيمة في 5 مباريات.

الدوري الفرنسي

لوهافر

تعادل تعادلا إيجابيا مع نادي مونبيلييه بنتيجة هدفين لمثلهما خارج ملعبه ستاد دو لا موسون.

ارتقى إلى الليج 1 باحتلاله مقدمة بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الثانية بعد أن حصد 75 نقطة من الفوز في 20 لقاء، والتعادل في 15 لقاء، والخسارة في 3 لقاءات.

ميتز

تعرض لخسارة ثقيلة بنتيجة 1 – 5 أمام نادي ستاد رين خارج ملعبه روازون بارك.

تواجد في الليج 1 باعتلاءه صدارة الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 72 نقطة جمعها من 20 انتصارا، و12 تعادلا، و6 هزائم.

أي في المجمل 13 ناديا صاعدا إلى الدوريات الخمسة الكبرى لم يتمكن أي منها من تحقيق أي انتصار.