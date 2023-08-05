السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها قمة تشيلسي وليفربول.. ماذا ينتظرنا في انطلاقة الدوريات الأوروبية؟

ارسنال والسيتي
ارسنال والسيتي

ينطلق موسم الدوريات الأوروبية غدًا الأحد بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي وأرسنال وفي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباراة الفريقين في بداية موسم البريميرليج بين حامل لقب البريميرليج ووصيفه.

وفي التقرير التالي نستعرض ماذا ينتظرنا في انطلاقة الدوريات الأوروبية؟

قمة البريميرليج

يضرب ليفربول موعدًا مع نظيره تشيلسي في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي حيث تقام المباراة الأحد 13 أغسطس في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.

السوبر الأوروبي

 

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري الأبطال مع نظيره إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في لقاء السوبر الأوروبي.

وتقام المباراة يوم 16 أغسطس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مواجهة قوية في بداية الليجا

يلعب ريال مدريد في انطلاق مبارياته بالدوري الإسباني مع نظيره أتلتيك بلباو السبت 12 أغسطس في تمام العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتى ارسنال الدوريات الأوروبية البريميرليج السوبر الأوروبي

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