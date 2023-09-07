موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجيش الرواندي، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، على استاد كيجالي بيلي، وهو أحد ملاعب الشعب الصناعي، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت العاصمة الرواندية كيجالي، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حكام مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام من بوركينا فاسو لإدارة مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود المباراة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

يذكر أن فريق بيراميدز يخوض معسكرًا إعداديًا في تركيا قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا وكبيرًا على نظيره إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء، في رابع وديات الفريق بمعسكر الإعداد في تركيا.