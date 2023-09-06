للمرة الخامسة.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، لأفضل لاعب ف العالم، عن موسم 2022-2023 الماضي.

وأعلنت المجلة عن قائمة المرشحين للتنافس على جوائزها بما فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة المرشحين الثلاثين، للمرة الخامسة تواليًا خلال مسيرته الكروية.

وبرز اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع ليفربول في الموسم الماضي، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما كشفت المجلة الفرنسية عن قائمة المرشحين للتنافس على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

وضمت القائمة 10 لاعبين على رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، وبابلو جافي وبيدري جونزاليس متوسطي ميدان فريق برشلونة.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

— جود بيلينجهام ( إنجلترا - ريال مدريد)

— بابلو جافي ( إسبانيا - برشلونة)

— جمال موسيالا ( ألمانيا - بايرن ميونخ )

— إدواردو كامافينجا ( فرنسا - ريال مدريد)

— بيدري جونزاليس ( إسبانيا - برشلونة)

— تشافي سيمونز ( هولندا - لايبزيج )

— أليخاندرو سيلفا ( البرتغال - بنفيكا)

— راسموس هويلوند ( الدنمارك - مانشستر يونايتد)

— إيلي واهي ( فرنسا - لانس)

وسيتم الكشف عن الفائزين بالجوائز يوم الاثنين 30 أكتوبر في حفل تنظمه المجلة الفرنسية بمسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.