الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس فى العالم 2023

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن الأسماء المرشحة لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم عن عام 2023.



وتقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة سنوية عن الأفضل في العالم، كأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب.



وجاءت أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم على النحو الآتي: "مايك مايجنان، حارس مرمى ميلان الإيطالي، ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إيدرسون موراليس، حارس مرمى مانشستر سيتي، برايس سامبا، حارس مرمى لينس، إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال، دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فناربخشة، مارك أندريه تيرشتيجن، حارس برشلونة".

وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة يوم الاثنين 30 أكتوبر في حفل تنظمه المجلة الفرنسية بمسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.