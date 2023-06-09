فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم، موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023.

كان الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثًا إلى اتحاد جدة السعودي، قد فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم 2021-2022، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم تغيير نظام جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” والتي تُمنح من مجلة فرانس فوتبول، ليتم اختيار الفائز بناءً على الأداء المُقدم في الموسم، وليس في العام الميلادي، كما كان النظام قبل حفل العام الماضي.

وأوضحت “فرانس فوتبول" أن الحفل سيُقام يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس بمسرح دي شاتيليه.

وذكرت المجلة أنه سيتم الكشف عن المرشحين الثلاثين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم الأربعاء 6 سبتمبر، كما سيتم في نفس اليوم الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم (20 مرشحة)، جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم «10 مرشحين»، وأخيرًا جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم «10 مرشحين».

كما سيتم الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية والتي تم استحداثها العام الماضي، يوم 7 يوليو المقبل.

ويُعد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، المرشحين الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2021-2022.

وحصد كريم بنزيما الجائزة للمرة الأولى في مسيرته متفوقًا على السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني وليفربول السابق الذي حل ثانيًا، البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي وصاحب المركز الثالث، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني الذي جاء في المركز الرابع، فيما تواجد محمد صلاح في المركز الخامس.

وأقيم حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم المنقضي في مسرح دى شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

ونستعرض تباعًا ترتيب جائزة الكرة الذهبية

1 - كريم بنزيما (ريال مدريد- منتخب فرنسا)

2 - ساديو ماني (بايرن ميونخ- منتخب السنغال)

3 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي- منتخب بلجيكا)

4 - روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة- منتخب بولندا)

5 - محمد صلاح (ليفربول- منتخب مصر)

6 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- منتخب فرنسا)

7 - تيبور كورتوا (ريال مدريد- منتخب بلجيكا)

8- فينسيوس جونيور (ريال مدريد- منتخب البرازيل)

9 - لوكا مودريتش (ريال مدريد- منتخب كرواتيا)

10- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي- منتخب النرويج)

11- سون هيونج مين (توتنهام - كوريا الجنوبية)

12 - رياض محرز (مانشستر سيتي- منتخب الجزائر)

13- سيباستيان هالير (بورسيا دورتموند وأياكس- منتخب كوت ديفوار)

14- فابينيو (ليفربول- منتخب البرازيل)

= رافاييل لياو (ميلان- منتخب البرتغال)

16- فيرجيل فان دايك (ليفربول- منتخب هولندا)

17- لويس دياز (ليفربول- منتخب كولومبيا)

كاسيميرو (مانشستر يونايتد- منتخب البرازيل)

دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس - صربيا)

20 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد- منتخب البرتغال)

21- هاري كين (توتنهام هوتسبير- منتخب إنجلترا)

22- فيل فودين (مانشستر سيتي- منتخب إنجلترا)

= برناردو سيلفا (مانشستر سيتي- منتخب البرتغال)

= ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول- منتخب إنجلترا)

25- يوزوا كيميتش (بايرن ميونخ- منتخب ألمانيا)

= أنطونيو روديجير (ريال مدريد وتشيلسي- منتخب ألمانيا)

= داروين نونيز (ليفربول وبنفيكا - منتخب أوروجواي)

= مايك ماينان (ميلان- منتخب فرنسا)

= كريستوفر نكونكو (لايبزيج- منتخب فرنسا)

= جواو كانسيلو (مانشستر سيتي- منتخب البرتغال)