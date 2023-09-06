أزمة مستحقات "beIN" تتصدر اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"كاف"

تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماع يوم غدٍ الخميس، بنود وملفات مهمة.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد أعلن في وقت سابق، عن انعقاد اجتماع عن بعد للجنة التنفيذية بـ «كاف» برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وستناقش اللجنة التنفيذية في اجتماعها التزامات مجموعة beIN الإعلامية القطرية بسداد مستحقاتها المتأخرة مقابل حقوق البث الخاصة ببطولات «كاف».

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقارير اللجان المستقلة الخاص بتنظيم بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025، و2027.

وستناقش اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها التقارير الخاصة بمتابعة تطور الأعمال الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

كما ستتم مناقشة تقرير الأمين العام لـ«كاف» حول الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، المقرر لها في 20 أكتوبر المقبل.

وكان هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قد أكدت في وقت سابق، أن «كاف»، قرر إنهاء تعاقده مع مجموعة beIN الإعلامية، صاحبة حقوق البث التلفزيوني لبطولاته، بشكل أحادي.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن قرار الاتحاد القاري، جاء بسبب مخالفة الشبكة القطرية لبنود التعاقد، حيث يرغب «كاف» في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدي مجموعة beIN والتي تبلغ ما يقرب 80 مليون دولار.

ويمتد تعاقد شبكة «بي إن» مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حتى عام 2028.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الاتحاد الإفريقي، بفسخ تعاقده مع أحد شركاءه التجاريين، بعد أن قام في نوفمبر عام 2019، بإلغاء عقده مع شركة «لاجاردير» الفرنسية للتسويق، والذي كان يبلغ حوالي مليار دولار، عن الفترة ما بين 2017 إلى 2028.

وحسبما ذكرت «بي بي سي»، فإن مجموعة «بي إن» ستطلب تعويضًا قدره 90 مليون دولار، في حال إذا قرر «كاف» فسخ التعاقد معها.