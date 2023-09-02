السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهة محتملة لـ صن داونز

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

الأهلي
الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، عن مواجهة مرتقبة بين الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا وسيمبا التنزاني.

ومن المنتظر أن تُجرى منافسات البطولة خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبل.

ويشارك في النسخة الأولى من منافسات الدوري الإفريقي، 8 أندية وهي الأهلي والوداد والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوبي إفريقي، وسيمبا التنزاني، ومازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الإفريقي

يلتقي الأهلي صاحب التصنيف الأول مع سيمبا التنزاني من التصنيف الثاني.

ويواجه الترجي التونسي من التصنيف الأول نظيره مازيمبي الكونغولي من التصنيف الثاني.

ويلتقي الوداد المغربي من التصنيف الأول مع أنيمبا النيجيري من التصنيف الثاني.

ويواجه صن داونز الجنوب أفريقي من التصنيف الأول نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي من التصنيف الثاني.

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نظام بطولة الدوري الإفريقي

يتم تقسين الأندية المشاركة إلى مستويين طبقًا لتصنيف "كاف" للأندية، حيث يضم المستوى الأول أندية، الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز، في حين يضم المستوى الثاني، كلًا من مازيمبي وسيمبا وأنيمبا وبيترو أتلتيكو.

وتُجرى النسخة الأولى من المسابقة بنظام الذهاب والإياب بدءًا من الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي.

وتُفتتح البطولة يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

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صن داونز في طريق الأهلي

في حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي.

أما الفائز من مواجهة الوداد وأنيمبا النيجيري، فسيلتقي مع الفائز من مواجهة الترجي ومازيمبي.

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