الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "كاف" يجرى قرعة الدورى الإفريقى لكرة القدم السبت المقبل

جريدة الدستور

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء قرعة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن القرعة ستجرى يوم السبت المقبل، الثاني من سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أن القرعة ستبث عبر الموقع الرسمي للبطولة (AFL) إلى جانب شركاء البث التليفزيوني التابعين للاتحاد الإفريقي.

وذكر البيان، أن النسخة الأولى للبطولة ستجرى بمشاركة 8 أندية، وهى الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أن النسخة الأولى للبطولة، ستقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تبدأ المنافسات من الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي، الذي سيقام أيضًا بنفس النظام.

وأكد "كاف" أن الدوري الإفريقي لكرة القدم، سيقام على مدار أربعة أسابيع، حيث سيبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وأضاف الاتحاد القاري، أن مباريات نصف النهائي ستقام في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، على أن تقام مباراتي الدور النهائي، يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدوري الإفريقي لكرة القدم الاهلى الوداد المغربي الترجي التونسي

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