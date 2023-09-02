الليلة.. "كاف" يُجرى مراسم سحب قرعة الدورى الإفريقى

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم، قرعة النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وستقام مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وستجرى منافسات البطولة خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبل.

وستجرى منافسات النسخة الأولى من البطولة، بمشاركة 8 أندية، الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين طبقًا لتصنيف "كاف" للأندية، حيث سيضم المستوى كلًا من الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز، في حين سيضم المستوى الثاني، كلًا من مازيمبي وسيمبا وإنيمبا وبيترو أتلتيكو.

وستجرى النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم، بنظام الذهاب والإياب، على أن تبدأ المنافسات من الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي، الذي سيقام أيضًا بنفس النظام.

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة، في دار السلام بتنزانيا يوم العشرين من أكتوبر، على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وسيتم بث وقائع القرعة عبر الموقع الرسمي للبطولة (AFL) إلى جانب شركاء البث التليفزيوني التابعين للاتحاد الإفريقي.