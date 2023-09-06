الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يطلب من بيراميدز تقسيط صفقة جابر ودونجا لمدة سنة

عمر جابر
عمر جابر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيمة مديونية النادي لدى نادي بيراميدز بسبب صفقتي عمر جابر ونبيل عماد دونجا.

وتعاقد الزمالك مع دونجا وجابر مطلع الموسم الجاري من صفوف بيراميدز في صفقة تخطت الـ36 مليون جنيه.

قيمة الصفقة

وتعاقد الزمالك مع دونجا مقابل 25 مليون جنيه بجانب 14% قيمة الضريبة المضافة في الوقت الذي وصلت فيه صفقة عمر جابر إلى 10 ملايين جنيه بجانب ضريبة القيمة المضافة 14% ليصل الإجمالي إلى 36 مليون و250 ألف جنيه.

ولم يسدد الزمالك سوى 10 ملايين جنيه فقط عند إبرام الصفقة مطلع الموسم الجاري ولم يدفع النادي باقي المبلغ حتى الآن.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي بيراميدز لطلب تقسيط باقي المبلغ لمدة سنة على 4 أقساط على أن يتم دفع قسط كل 3 شهور.

مران الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق اللاعبين لتحفيزهم على بذل أقصى جهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة علاء رجب المعد البدني للفريق، تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للزمالك، تم خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وعقب الفقرة الفنية ركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

وخاض التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التقسيمة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة، في حين واصل عمرو السيسي لاعب الوسط برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.

وانطلق معسكر الزمالك، مساء الإثنين، بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. 

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

الزمالك عمر جابر نبيل عماد دونجا دونجا وجابر صفقة بيراميدز

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