بيراميدز يهزم إسبرطة سبور بثلاثية وديا في ختام معسكر تركيا

فاز فريق بيراميدز على إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، في رابع وديات الفريق بمعسكر الإعداد في تركيا.

وخاض بيراميدز، معسكرًا إعداديًا في تركيا قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

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ثلاثية بيراميدز في مرمى الفريق التركي

تقدم وليد الكرتي لصالح بيراميدز في الدقيقة العاشرة من ضربة رأس رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن فاخري لاكاي من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يضيف عبد الله السعيد الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وشهد الشوط الثاني، تألق شريف إكرامي الذي زاد عن مرماه ببسالة وتصدى لركلة جزاء احتُسبت ضد بيراميدز.

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تشكيل بيراميدز في مباراة إسبرطة سبور

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ



خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - عبد الله السعيد



خط الهجوم: فخري لاكاي



وشهد الشوط الثاني مشاركة الحارس شريف إكرامي، وأسامة جلال وسيف فاروق جعفر ورمضان صبحي، ودودو الجباس، ويوسف شعبان.

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بيراميدز يحقق الفوز في 4 وديات

تعد مباراة إسبرطة سبور، آخر وديات فريق بيراميدز بمعسكر الإعداد المقام في مدينة "بوردور" التركية.

وتعود البعثة مساء الخميس للقاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز قد خاض 3 مباريات ودية في معسكر تركيا، حيث حقق الفوز على ليماسول القبرصي بنتيجة 8-0.

ثم فاز على فارساك أنطاليا التركي بنتيجة 7-0، قبل أن يهزم ألتينوردو التركي بهدف نظيفة.