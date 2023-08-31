بيراميدز يكتسح فارساك أنطاليا بسباعية في ثاني ودياته

اكتسح فريق بيراميدز نظيره فارساك أنطاليا التركي، بنتيجة 7/0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، بمعسكر السماوي الخارجي المقام بتركيا.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024، وتحديدا بيراميدز، الذي ينتظره الكثيرة من التحديات المحلية فضلا عن القارية، والمتمثلة في الظهور الأول للفريق تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل بيراميدز تواجده بدوري الأبطال بمواجهة الجيش الرواندي ذهابا بالعاصمة كيجالي، أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة القارية.

بينما تقام مواجهة الإياب، هنا بالقاهرة وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

وسجل أهداف بيراميدز فيستون ماييلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ٥ و٣٥ و٤٩، وأضاف عبد الله السعيد "هدفين" في الدقيقتين ٣٩ و٥٤ من ركلة جزاء، ومحمد رضا بوبو في الدقيقة ٦٠، وإبراهيم عادل في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء.

فيما تعرض المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي للطرد في الدقيقة ٤٣ بقرار من الحكم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وشهد الشوط الثاني مشاركة كلا من مصطفى فتحي ومحمود مرعي، وكريم حافظ ومهند لاشين، وسيف جعفر وإبراهيم عادل، ودودو الجباس.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بيراميدز، قد استهل سلسلة ودياته بمعسكره المغلق حاليا بتركيا، بالفوز على فريق ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل، أول أمس الثلاثاء.

ويستمر معسكر بيراميدز بتركيا حتى السابع من سبتمبر المقبل.