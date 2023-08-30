الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا فى ثانى وديات معسكر تركيا

بيراميدز يكتسح ليماسول
بيراميدز يكتسح ليماسول القبرصي

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سلسلة مبارياته الودية، خلال معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة بوردور التركية، وذلك بمواجهة فارساك أنطاليا.

موعد مباراة بيراميدز وفارساك أنطاليا التركي

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الفريق التركي، في الخامسة والنصف من مساء غدا، الخميس، على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات السماوي للموسم الجديد، والذي يشهد الكثير من التحديات المحلية والقارية للفريق، لاسيما مسابقة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 /2024، في الظهور الأول لنادي تاريخيا بالبطولة، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازات بيراميدز من خلالها الوصول للمباراة النهائية والخسارة من نهضة بركان المغربي بهدف نظيف نسخة 2020.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم 7 سبتمبر المقبل،  يتخلله خوض 4 مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

وافتتح الفريق السماوي، مباراته الودية، بالأمس، حيث اكتسح فريق ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

 

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