رابع الوديات.. بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركي الأربعاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رابع مبارياته الودية في معسكر إعداد السماوي الخارجي المقام حاليًا بمدينة بوردور التركية.

موعد ودية بيراميدز وفريق إسبرطة سبور التركي

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق إسبرطة سبور التركي في الخامسة والنصف من مساء غدٍ على ملعب ماكو ستاديوم، القريب من فندق إقامة البعثة بمعسكرها الذي يختتمه الخميس المقبل.

وسبق لـ"بيراميدز" أن خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا، حيث بدأها باكتساح ليماسول القبرصي بنتيجة 8/0، وفارساك أنطاليا التركي ٧-٠، وأخيرا الفوز على ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.

من جانب آخر، يستعد الفريق السماوي لاستهلال مواسمه الجديد نسخة 2023/2024 بمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

ويفتتح بيراميدز ظهوره الأول بدوري الأبطال تاريخيا بمواجهة الجيش الرواندي ذهابا، يوم ١٧ سبتمبر الجاري في دور الـ32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

وسبق للفريق السماوي، المشاركة قبل ذلك في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، على مدار النسخ الأربعة الماضية حيث كانت أفضل إنجازاته الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

5 صفقات جديدة.. والحفاظ على العناصر الدولية

في سياق مختلف، نجحت لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، في إبرام العديد من الصفقات المميزة، مثل ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي، وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، والمهاجم الكونغولي الدولي وهداف الكونفيدرالية وفريق يانج أفريكانز التنزاني السابق فيستون ماييلي، إضافة للحفاظ على بعض العناصر الدولية الكبيرة وهم حارس المرمى شريف إكرامي والجناح أحمد فتحي.