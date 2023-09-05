الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابع الوديات.. بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركي الأربعاء

بيراميدز
بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رابع مبارياته الودية في معسكر إعداد السماوي الخارجي المقام حاليًا بمدينة بوردور التركية.

موعد ودية بيراميدز وفريق إسبرطة سبور التركي 

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق إسبرطة سبور التركي في الخامسة والنصف من مساء غدٍ على ملعب ماكو ستاديوم، القريب من فندق إقامة البعثة بمعسكرها الذي يختتمه الخميس المقبل.

وسبق لـ"بيراميدز" أن خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا، حيث بدأها باكتساح ليماسول القبرصي بنتيجة 8/0، وفارساك أنطاليا التركي ٧-٠، وأخيرا الفوز على ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.

من جانب آخر، يستعد الفريق السماوي لاستهلال مواسمه الجديد نسخة 2023/2024 بمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال 

ويفتتح بيراميدز ظهوره الأول بدوري الأبطال تاريخيا بمواجهة الجيش الرواندي ذهابا، يوم ١٧ سبتمبر الجاري في دور الـ32 من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

وسبق للفريق السماوي، المشاركة قبل ذلك في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، على مدار النسخ الأربعة الماضية حيث كانت أفضل إنجازاته الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

5 صفقات جديدة.. والحفاظ على العناصر الدولية

في سياق مختلف، نجحت لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، في إبرام العديد من الصفقات المميزة، مثل ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي، وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، والمهاجم الكونغولي الدولي وهداف الكونفيدرالية وفريق يانج أفريكانز التنزاني السابق فيستون ماييلي، إضافة للحفاظ على بعض العناصر الدولية الكبيرة وهم حارس المرمى شريف إكرامي والجناح أحمد فتحي.

بيراميدز مباريات ودية إسبرطة سبور التركي وديات بيراميدز خلال معسكر تركيا معسكر بيراميدز بتركيا معسكر بيراميدز الخارجي

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

تبرعات دون تصريح.. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أمير منير بعد "عمرة البدل"

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات