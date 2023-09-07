اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

اعترف مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي بفشلهم وفقدانهم الأمل في التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الحالي، في ظل الاهتمام القوي من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

وأعدّت صحيفة "أنفيلد ووتش AnfieldWatch" تقريرًا مطوّلًا تحت عنوان "الاتحاد السعودي يُنهي ملاحقة محمد صلاح"، مشيرة إلى أن الصفقة في طريقها للفشل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي اتحاد جدة اعترفوا بفشلهم في حسم الصفقة لصالحهم في صيف 2023 الجاري، وقرروا التوقف عن ملاحقة محمد صلاح في الوقت الحالي على الأقل.

تقرير الصحيفة عن آخر مستجدات مصير محمد صلاح مع ليفربول

محاولة ثانية على الطريق

وأضافت الصحيفة أن اتحاد جدة السعودي قد يُعاود محاولاته في الميركاتو الشتوي أو صيف 2024 المقبل في التعاقد مع محمد صلاح، وإقناع ليفربول بالتخلي عنه.

يأتي ذلك بعد محاولات عديدة من مسئولي اتحاد جدة، وتقديمهم أكثر من عرض مالي ضخم، حيث قدّموا عرضًا أوليًا كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة ليفربول التي تتمسك بخدمات اللاعب، ليتم رفع العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وتم رفضه أيضًا.

وقدّم مسئولو اتحاد جدة عرضًا أخيرًا إلى إدارة ليفربول تبلغ قيمته 215 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حصول محمد صلاح على راتب أسبوعي بقيمة 2.45 مليون جنيه إسترليني، ولكن رد نادي ليفربول كان واضحًا بأن "مو" ليس متاحًا للبيع.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2025 المقبل.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، بينما انتهى الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر.