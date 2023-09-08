منتخب مصر ينهى تصفيات أمم إفريقيا بفوز صعب على إثيوبيا

أنهى منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بالفوز بصعوبة على إثيوبيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

وأحرز مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 15 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عند 4 نقاط في المركز الأخيرة.

وتأهل منتخبا مصر وغينيا من المجموعة إلى نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.

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مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

أحداث الشوط الأول

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023 بتقدم الفراعنة بهدف.

سجل مصطفى فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 37 بعد تسديدة من عمر مرموش تصدى لها الحارس وتابعها مصطفى فتحي في الشباك.

البداية كانت هادئة من جانب منتخب مصر في حين بدأ الفريق الإثيوبي المباراة بقوة.

وشهدت الدقيقة الرابعة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة السابعة، هجمة للمنتخب المصري من الجبهة اليمنى أنهاها حمدي فتحي بعرضية ضعيفة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس سيد هابتامو.

واستمر الهدوء من جانب الفريقين حتى الدقيقة 20 عندما سدد مرموش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

أخطر الفرص كانت في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية أولى لمصر على يمين مرمى إثيوبيا، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبدالمنعم برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس سيد هابتامو في التصدي وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 23 ركلة ركنية جديدة لمصر على يمين مرمى إثيوبيا، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود حمادة برأسية غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

منتخب مصر كثف من محاولاته بعد مرور 30 دقيقة.

وسدد مرموش في الدقيقة 35 من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل التقدم بعد تسديدة قوية عن طريق عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيد هابتامو بصعوبة لترتد وتجد متابعة من مصطفى فتحي بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 40 ألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله حمدي فتحي من رأسية، وذلك لوجود خطأ على لاعب منتخب مصر.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر استهل الشوط الثاني بنفس الهدوء الذي ظهر عليه في بداية أحداث الشوط الأول.

وسدد محمد هاني في الدقيقة 54 كرة قوية مرت بجوار القائم.

وتغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى محمد في الدقيقة 54 ومنحه البطاقة الصفراء نتيجة اعتراضه بشكل غير لائق.

في الدقيقة 56، سدد مصطفى محمد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

وأهدر منتخب إثيوبيا فرصة خطيرة في الدقيقة 60 بعد ركلة حرة مباشرة لإثيوبيا في وسط ملعب مصر بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذها داوا هوتيسا بتسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأشرك فيتوريا الثنائي طارق حامد وإبراهيم عادل بدلًا من مروان عطية وعمر مرموش.

الفريق الإثيوبي هدد مرمى الفراعنة مجددًا بعد تسديدة خطيرة عن طريق أبيل ياليو لاعب إثيوبيا من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية اليسرى لمرمى الحارس محمد الشناوي.

تسديدة خطيرة عن طريق أبيل ياليو لاعب إثيوبيا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

في الدقيقة 83، محاولة هجومية لمصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حمدى فتحي برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وألغى الحكم هدفًا لمنتخب مصر سجله البديل سام مرسي لوجود خطأ على مصطفى محمد.