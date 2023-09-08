مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على إثيوبيا فى الشوط الأول

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023 بتقدم الفراعنة بهدف.

سجل مصطفى فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 37 بعد تسديدة من عمر مرموش تصدى لها الحارس وتابعها مصطفى فتحي في الشباك.

اقرأ أيضًا.. مرموش ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام إثيوبيا





شوط متوسط المستوى

البداية كانت هادئة من جانب منتخب مصر في حين بدأ الفريق الإثيوبي المباراة بقوة.

وشهدت الدقيقة الرابعة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة السابعة، هجمة للمنتخب المصري من الجبهة اليمنى أنهاها حمدي فتحي بعرضية ضعيفة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس سيد هابتامو.

واستمر الهدوء من جانب الفريقين حتى الدقيقة 20 عندما سدد مرموش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

أخطر الفرص كانت في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية أولى لمصر على يمين مرمى إثيوبيا، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبدالمنعم برأسية قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس سيد هابتامو في التصدي وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 23 ركلة ركنية جديدة لمصر على يمين مرمى إثيوبيا، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود حمادة برأسية غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

منتخب مصر كثف من محاولاته بعد مرور 30 دقيقة.

وسدد مرموش في الدقيقة 35 من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل التقدم بعد تسديدة قوية عن طريق عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس سيد هابتامو بصعوبة لترتد وتجد متابعة من مصطفى فتحي بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 40 ألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله حمدي فتحي من رأسية، وذلك لوجود خطأ على لاعب منتخب مصر.