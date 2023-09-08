مرموش ومصطفى محمد يقودان هجوم مصر أمام إثيوبيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة منتخب إثيوبيا، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات "كان 2023"

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأول نظيره الإثيوبي، في تمام السابعة مساء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الساسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

تشكيل الفراعنة الرسمي أمام منتخب إثيوبيا

وجاء تشكيل الفراعنة الأساسي لمواجهة منتخب إثيوبيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم، وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة وحمدي فتحي، ومروان عطية ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل ومحمد صبحي، وعمر كمال عبدالواحد ومحمود مرعي وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح وطارق حامد، وسام مرسي وأحمد سيد زيزو، وإبراهيم عادل ومحمد شريف وأسامة فيصل.

تشكيل المنتخب الوطني الأول لمواجهة منتخب إثيوبيا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الوطني ونظيره الإثيوبي

تنقل مباراة المنتخب الوطني الأول ونظيره منتخب إثيوبيا، عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية فضائيا، وأون تايم سبورت أرضيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني الأول، قد ضمن التأهل رسميا لمنافسات "كان 2023"، والمزمع إقامته خلال الفترة 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل 2024، بدولة كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.