الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر استبعاد محمد صلاح فى مباراة إثيوبيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الأسباب التي دفعته لاستبعاد محمد صلاح قائد الفراعنة من مباراة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا غدًا الجمعة، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يلتقي مع تونس وديًا الثلاثاء المقبل.

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فيتوريا يوافق على إراحة محمد صلاح

وافق روي فيتوريا على إراحة محمد صلاح بإبعاده عن مباراة إثيوبيا خاصةً بعد ضمان تأهل منتخب مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا.

وأثار قرار فيتوريا الجدل، خاصةً مع تزامن استدعاء رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية على الرغم من طلب إدارة القلعة الحمراء إعفاء لاعبيه من أجل الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

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فيتوريا: قررت إراحة صلاح أمام إثيوبيا لهذا السبب

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم "صلاح سيكون متواجدًا في المعسكر عقب مباراة إثيوبيا مباشرةً استعدادًا لمباراة تونس وهذا هو قراري".

وأضاف " قررت إراحة اللاعب حتى لا تكون هناك خطورة عليه؛ لأنه في حال خوضه مباراة إثيوبيا سيكون الوحيد الذي خاض 7 مباريات في كل البطولات خلال 23 يومًا مع خوضه 90 دقيقة في أغلب المباريات وهو ما يجعله عُرضة للإجهاد".

وتابع "السبب الآخر وراء هذا القرار، هو أن هناك حلول بديلة لـ صلاح في المباراة الأولى".


فيتوريا: لا يحق للأندية التدخل في استدعاء اللاعبين

وفي سياق آخر، قال فيتوريا "سعيد للغاية بأداء اللاعبين مع أنديتهم، كما أن اللاعبين القادمين من المنتخب الأوليمبي كان أدائهم مثاليًا للغاية وتواجدهم مع المنتخب الأول سيكون له مردودًا جيدًا عليهم".

وتابع " يتم الاختيار من جانبي بناء على الكفاء الفنية وليس بمعيار السن".

وواصل حديثه " بعض اللاعبين لم يخوضوا أي مباراة منذ فترة طويلة وكان من الصعب مشاركتهم".

واستطرد " لم نحدد بعد تفاصيل معسكر أكتوبر لكن هذه التوقفات هي حق للاعب لتمثيل منتخب بلده ويتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم دون تدخل من الأندية".

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