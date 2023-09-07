الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثبوبيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر

يلتقي منتخب مصر الأول غدا نظيره الإثيوبي غدا في ختام منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2024 في مباراة قد يعتقد البعض أنها تحصيل حاصل بعدما حسم منتخبا مصر وغينيا بطاقتي التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية لكن الفوز على المنتخب الإثيوبي مهم لسببين الأول لتحسين ترتيبه في تصنيف منتخبات القارة السمراء قبل إجراء قرعة نهائيات الأمم الإفريقية والثاني لرد الاعتبار للهزيمة أمام أثوبيا في الجولة الثانية يوم 9 يونيو الماضي عندما كان إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات الأمم الإفريقية 

تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الجول السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2024 في السابع مساء غدًا "الجمعة" باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ويديرها الحكم الجابوني باتريك مبيامي ويساعده مواطنه بوريس مارلايس ديتسوجا وستيفن موتاسي مويو من الكونغو ومعهم ميسي جييسي نكونكو من الكونغو حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا 

تقوم مجموعة قنوات bein الرياضية بنقل مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرا، كما يتم بث المباراة على الهواء مباشرة على قناة تايم سبورت الأرضية التي اختارت ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل في الكرة المصرية.

اليوم.. منتخب مصر الأوليمبى فى تجربة ودية أمام نظيره الروسى

منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا 

استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على بديل النجم محمد صلاح الذي سيغيب عن مباراة إثيوبيا غدا وكذلك على التشكيل الذي سيبدأ المباراة في ظل غياب أحمد حجازي ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور ومحمد النني ورمضان صبحي والتشكيل المتوقع يتكون من .

  • حراسة المرمى ..محمد الشناوي.
  • خط الدفاع .. محمد هاني  - محمد عبد المنعم - علي جبر - أحمد أبو الفتوح.
  • خط الوسط .. طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.
  • خط الهجوم ..مصطفى فتحي - عمر مرموش - مصطفى محمد. 

 

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