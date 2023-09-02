منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إراحة محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد الفراعنة، عن مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2024 وتصدر المجموعة.

وسيشارك صلاح في مباراة تونس الودية يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا عن تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن على رأسهم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، و مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز.

قائمة منتخب مصر فى التوقف الدولى

وضمت القائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم ومحمود مرعي وحسام عبدالمجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.