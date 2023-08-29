الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استدعاء رباعى الأهلى.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن اختيار 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، المقرر انطلاقه في الفترة من 4 لـ12 من الشهر ذاته.

ويتخلل المعسكر مباراتي إثيوبيا، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس.

قائمة منتخب مصر فى التوقف الدولى

وضمت القائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح. 

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.

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